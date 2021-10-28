Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

28 Ekim 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kavcıoğlu, "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz." diye konuştu.

ENFLASYON TAHMİNİ

Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz." dedi.

Faiz indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Kavcıoğlu, "Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir." şeklinde konuştu.