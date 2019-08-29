28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8342
  • 6,4526
  • 287.212
  • 97146.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan 'enflasyon' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma ikinci çeyrekte ılımlı bir şekilde devam etmiştir. Net ihracat dönemlik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Bankası Başkan Murat Uysal, Türkiye Bankalar Birliği Üyeleri ile bir araya gelerek “Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı bir sunum yaptı.

Başkan Murat Uysal sunumunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti. Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti.
 
Başkan Uysal enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı. Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti. 
 
Başkan Uysal sunumunun sonunda, Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.
 
Uysal sunumda şu ifadeleri kullandı:
 
"Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlü politika koordinasyonu ile, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruş korunmaktadır. Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir."
 

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türkiye ile sürekli konuşacağız"

'Türkiye ile sürekli konuşacağız'

Devletin en güzel 'baba'sı... Servet kazandırdı

Devletin en güzel 'baba'sı... Servet kazandırdı

Quaresma imzayı attı! İlk fotoğraf geldi

Quaresma imzayı attı! İlk fotoğraf geldi

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Trump'tan korkutan uyarı: Hazırlıklı olun! Çok büyük olacak

Trump'tan korkutan uyarı: Hazırlıklı olun! Çok büyük olacak

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözü nerede

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözü nerede

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA