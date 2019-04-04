Merkez Bankası'nın dolar rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 859 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolara yükseldi.
- AA
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 242 milyon dolar oldu
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 29 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 13 milyon dolar artışla 75 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart ile biten haftada 71 milyar 395 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİ AZALDI
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 154 milyon dolar azalarak 20 milyar 988 milyon dolardan 20 milyar 834 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 859 milyon dolar artarak 92 milyar 383 milyon dolardan 96 milyar 242 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
04.01.2019 20.237 72.930 93.167
11.01.2019 20.361 72.450 92.811
18.01.2019 20.417 73.830 94.247
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
01.02.2019 20.566 77.058 97.624
08.02.2019 20.447 78.382 98.829
15.02.2019 20.428 78.125 98.553
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
01.03.2019 20.969 79.096 100.065
08.03.2019 20.433 76.963 97.396
15.03.2019 20.657 73.782 94.439
22.03.2019 20.988 71.395 92.383
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
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