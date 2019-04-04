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Merkez Bankası'nın dolar rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 859 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyar 242 milyon dolar oldu

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 29 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 13 milyon dolar artışla 75 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart ile biten haftada 71 milyar 395 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 154 milyon dolar azalarak 20 milyar 988 milyon dolardan 20 milyar 834 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 859 milyon dolar artarak 92 milyar 383 milyon dolardan 96 milyar 242 milyon dolara ulaştı.

 
         TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih        Altın Rezervi   Brüt Döviz Rezervi   Toplam Rezervler   
28.12.2018   19.950          71.980               91.930             
04.01.2019   20.237          72.930               93.167             
11.01.2019   20.361          72.450               92.811             
18.01.2019   20.417          73.830               94.247             
25.01.2019   19.862          73.470               93.332             
01.02.2019   20.566          77.058               97.624             
08.02.2019   20.447          78.382               98.829             
15.02.2019   20.428          78.125               98.553             
22.02.2019   20.549          79.122               99.671             
01.03.2019   20.969          79.096               100.065            
08.03.2019   20.433          76.963               97.396             
15.03.2019   20.657          73.782               94.439             
22.03.2019   20.988          71.395               92.383             
29.03.2019   20.834          75.408               96.242             
      
      

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