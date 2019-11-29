Merkez Bankası: Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi
Merkez Bankası: 'Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi.'
- AA
Merkez Bankası: "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."
Merkez Bankası: "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir"
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