Bugün tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz indirimi ne zaman? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Daha sonra birçok bankada da kredilerde indirime gidildi. Analistler Merkez'den yeni bir faiz indirimi gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakarken 'indirim tahminleri' 50 ila 200 baz puan arasında değişiyor. Bu beklentide Suriye'de varılan anlaşmalar sonucu jeopolitik risklerin düşmesi etkili oldu. Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz indirimi kararı bugün açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Analistler Merkez'den yeni bir faiz indirimi gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakarken 'indirim tahminleri' 50 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Suriye'de ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar ekonomistlerin Merkez'den faiz indirimi beklentisini artırdı. Bu beklentide son gelişmeler ışığında jeopolitik risklerin düşmesinin yanında enflasyonun da düşüş eğilimine girmiş olması etkili oldu.

Anadolu Ajansı'nın son yayımladığı beklenti anketine göre ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu. Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı. Bloomberg'in anketine katılan 25 kurumun da benzer bir şekilde medyan beklentisi politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15.50 olacağı yönünde oldu.

SON OLARAK 325 BAZ PUAN İNDİRİM YAPMIŞTI

Küresel finans devleri Morgan Stanley ve Goldman Sachs PPK'nın bu hafta politika faizini 75 baz puan indirmesini beklerken Standard Chartered, JP Morgan Chase, HSBC, Danske Bank ve Bank of Nova Scotia'nın beklentisi 100 baz puan indirime gidilmesi yönünde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye çekmişti.