Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı mı? TCMB PPK faiz oranı beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı mı? 13 Aralık TCMB PPK faiz oranı beklentisi ne kadar? Merkez Bankası Aralık ayı faizi yüzde kaç oldu? TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaç açıklanacak? Faiz oranları düşecek mi yükselecek mi? Dolar fiyatlarındaki düşüş Merkez Bankası faiz kararını etkileycek mi? Erken faiz indirimi ne kadar olacak? Faiz kararı doları nasıl etkiler? 13 Aralık Dolar fiyatları kaç TL olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararı yarın açıklanacak. Alınan bilgilere göre, Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Dolar kuru, TL karşısında bugün yükseliş ile düşüş arasında dalgalanıyor. Gözler ABD enflasyon verisi ile Merkez Bankası'nın faiz kararında. Faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul puanları ve Dolar/TL'de nasıl bir değişiklik olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Dolar kurunun yönü ve piyasalara verdiği tepkiler, açıklanan ekonomik veriler ve global ekonomik gösterge merkez bankası faiz kararı için belirleyici olacak. TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.





Reuters'ın 20 kurumun katılımı ile yaptığı ankette hiç bir katılımcı yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklemiyor. Enflasyonun Kasım ayında beklentilerin üzerinde azalış göstermesinin ardından piyasalarda TCMB'nin bu haftaki PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek geçen hafta TL'de ciddi değer kaybı yaratmıştı.



TÜFE Kasım'da otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azaldı. TÜFE Eylül'de yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.



Ancak TCMB'nin Çarşamba günü "enflasyon odaklı para politikası" söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalktı.





SEB gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Per Hammarlund, TCMB'nin Aralık ayında para politikasını gevşetmesinin çok ciddi bir hata olacağını söyleyerek, yatırımcı güveninin risk altında olduğunu ve vaktinden önce bir gevşemenin TCMB'nin kredibilitesini daha fazla zayıflatacağını belirtti.



Hammarlund, "TCMB faiz indirimi yapmak ve para politikasını gevşetmek için fırsat kolluyor... Eğer küresel risk iştahı güçlü kalmaya devam eder ve dolar/TL 5.10-5.00 seviyesine ya da daha aşağıya güçlenirse TCMB birinci çeyrekte faiz indirmeden politikasını gevşetmeye başlayacaktır. Eğer piyasalar gevşemeyi kabul ederse TCMB 6 Mart ya da 25 Nisan toplantısında muhtemelen 100 baz puan ile faiz indirimlerine başlayacaktır. TCMB'nin faizleri daha agresif indirmesi için enflasyonun yüzde 17-18 seviyelerine inmesi gerek ki bu da olası değil."



TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.



TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 50'ye yakın değer kaybettikten toparlanma sürecine girdi, bu toparlanmada TCMB'nin gerçekleştirdiği faiz artışlarının yanı sıra ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik beklentiler de etkili oldu.



Ağustos ayının ikinci haftasında 7.24 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, Kasım ayının son haftasında 5.13'lere kadar gerilemişti.



TCMB PPK toplantısının sonuçları 13 Aralık'ta saat 14.00'da açıklanacak.

Küresel piyasalarda ticaret savaşları takip edilirken, Türkiye için yurtiçi verilerin kritik olduğu bir hafta başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz - Eylül 2018 dönemi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye kur şokunun yaşandığı 3. çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 3. çeyrekte yüzde 1.1 düştü. Yarın ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değerlendirecek

Dolar/TL kuru 13 Ağustos'ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.30'da aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.



Öte yandan TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak bütçe mesaisi, hafta sonu dahil aralıksız 12 gün sürecek.



ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına verilen 90 günlük ateşkesi olumsuz etkilemesi beklenen davanın duruşması bugün. Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng Vancou, bugün Kanada'da kefalet duruşmasına çıkacak. ABD Adalet Bakanlığı ise Mıng Vancou'nun ABD makamlarına teslim edilmesini istiyor.







ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ AYDA DA CARİ FAZLA BEKLENİYOR



Salı günü ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Cari dengenin art arda üçüncü ayda da artış göstererek 2.5 milyar dolar civarı fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.



Salı günü Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvil ihalesi var.



MERKEZ'İN FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ



Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin açıklamaları ardından ise bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.



Para Politikası Kurulu 25 Ekim'deki toplantısı sonucunda faizleri yüzde 24 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası eylül ayında faizi beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.







FITCH NOTU DEĞERLENDİRECEK



Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini güncelleyecek. Kredi değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.



Fitch Türkiye’yi BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor. Görünüm ise “negatif”. Kuruluş en son Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye indirmişti.