Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama:
"Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantlar, iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta, belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır."
"Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip edilmektedir."
"Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması, finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacaktır."