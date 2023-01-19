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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

19 Ocak 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Yılın ilk piyasa katılımcıları anketi açıklandı

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

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