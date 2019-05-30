Merkez Bankası, MPTS'nin faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı
Merkez Bankası, Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'nin (MPTS) 'Masterpass Hizmeti'nin şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı.
- DHA
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası kararında, "MPTS'nin yürütmekte olduğu 'Masterpass Hizmeti'nin ödeme sistemi işletmek üzere MPTS'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamından, şirketin talebi doğrultusunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca, çıkarılmasına karar verildiği" belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.