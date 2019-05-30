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Merkez Bankası, MPTS'nin faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı

Merkez Bankası, Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'nin (MPTS) 'Masterpass Hizmeti'nin şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladı.

  • DHA
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası kararında, "MPTS'nin yürütmekte olduğu 'Masterpass Hizmeti'nin ödeme sistemi işletmek üzere MPTS'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamından, şirketin talebi doğrultusunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca, çıkarılmasına karar verildiği" belirtildi.

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