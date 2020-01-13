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Ekonomi

Merkez Bankası Ocak 2020 toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi?

Merkez Bankası Ocak 2020 toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası, yılda 8 kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 2020 yılında 12 kez faiz kararı için toplantı yapacağını açıkladı. Merkez Bankası Ocak 2020 PPK toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Merkez Bankası Ocak 2020 toplantısı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  11:44 - Güncelleme: 13.01.2020  11:44

Merkez Bankası Ocak 2020 toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı.  Merkez Bankası Ocak 2020 toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini paylaştı. Merkez Bankası toplantısı 2020 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

MERKEZ BANKASI OCAK 2020 TOPLANTISI NE ZAMAN? 

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı 16 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Toplantının ardından faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı belli olacak.  

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE KADARDI?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimine göre, bu yılın son toplantısı yapıldı. Merkez Bankası yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptı. Politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürüldü. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu.

Kararla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte." denildi.

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