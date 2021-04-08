Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na yeni üye

08 Nisan 2021 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

Hobikoğlu'nun, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacağı belirtildi.

Atamanın ardından TCMB PPK şu üyelerden oluştu:

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Dr. Oğuzhan Özbaş

Mustafa Duman

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu