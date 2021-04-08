Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na yeni üye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.
Hobikoğlu'nun, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacağı belirtildi.
Atamanın ardından TCMB PPK şu üyelerden oluştu:
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)
Dr. Emrah Şener
Dr. Uğur Namık Küçük
Dr. Oğuzhan Özbaş
Mustafa Duman
Prof. Dr. Abdullah Yavaş
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu