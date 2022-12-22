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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri, 129,5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri, 129,5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 785 milyon dolar artışla 85 milyar 595 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Aralık'ta 84 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 747 milyon dolar artışla 128 milyar 764 milyon dolardan 129 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

Net uluslararası rezervler de 28 milyar 130 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
02.12.202243.68881.301124.989
09.12.202243.95484.810128.764
16.12.202243.91685.595129.511

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