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Merkez Bankası rezervleri yüzde 2,2 arttı

Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık ayı "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 71,4 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,3 oranında artarak 20,1 milyar dolar oldu.
 
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 8,7 milyar doları anapara, 4,3 milyar doları faizlerden oluştu.
 
 Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 800 milyon dolar bir ay, 2,7 milyar dolar 2-3 ay ve 9,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.
 
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmakta. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 31,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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