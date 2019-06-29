Merkez Bankası TL kredi kartı faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.
- İHA
Merkez Bankası’nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.