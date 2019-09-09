Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ne olur?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ne olur? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, gelecek hafta da ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta piyasaya damga vuracak. Temmuz ayında Murat Uysal Başkanlığı'ndaki ilk toplantıda politika faizi %24'ten % 19.75'e çekilerek piyasa beklentisinin üzerinde bir indirim gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Merkez Bankası faiz indirimine çevrildi. İşte tüm merak edilenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta piyasalara damga vuracak. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ne olur? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Enflasyonda devam eden düşüş Merkez Bankası'nın faiz indirimi için gerekçe oluştursa da uzmanlar bankanın temkinli indirim yapması gerektiğini vurguluyor. Enflasyon Ağustos ayında kademeli düşüşünü sürdürmüş ve yıllık bazda % 15.01 ile bir yıldan fazla sürenin en düşük seviyesine inmişti.Merkez Bankası toplantısına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabiirsiniz.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası toplantısı 12 Eylül'de saat 14:00'te yapılacak.
TEMMUZ'DA 425 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ
PPK, Temmuz ayında yaptığı toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 425 baz puan aşağı çekerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmişti.
Böylece Merkez Bankası 2015'ten bu yana ilk kez politika faizini düşürdü. Banka daha önce hiç bu oranda bir faiz indirimine gitmemişti.
Temmuz ayındaki toplantı, o dönemde TCMB'nin başına yeni atanan Murat Uysal başkanlığında yapılan ilk toplantıydı.
Temmuz ayının başında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya sürpriz bir kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmış ve yerine TCMB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal başkan olarak atanmıştı.
Erdoğan, Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarında, "Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. 'Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" demişti.
Reuters haber ajansı yayımladığı bir haberinde ise ekonomi yönetiminden Çetinkaya'ya, "25 Temmuz'da 300 baz puan faiz indirimine gidilmesi" yönünde bir talebin iletildiğini, Çetinkaya'nın ise buna karşı çıktığını iddia etmişti.
PARA POLİTİKASI KURULU NEDİR?
Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır.
PPK, Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur.
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