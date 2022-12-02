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Ekonomi

Merkez Bankası: Tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 'Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

DHA2 Aralık 2022 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Merkez Bankası: Tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir.

Enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9'a çıkmıştır.

"Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

"Merkez Bankası olarak para politikasının etki alanının dışında kalan arz taraflı maliyet baskılarına tek başına faizleri artırmaya odaklanmış politikalarla karşılık vermenin etkili olmayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yerine enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla üretimi ve yatırımları destekleyici, cari fazla kapasitemizi artırıcı politikalar uygulamayı gerekli görüyoruz."

  • Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu
  • Avrupa ekonomisi
  • büyüme

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