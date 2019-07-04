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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu.

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Merkez Bankası: Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatlarındaki düşüş oldu.

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