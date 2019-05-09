Merkez Bankası'ndan dolar kuru artışına önlem
Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.
- AA
Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
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