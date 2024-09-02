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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan KKM'ye ilişkin iki tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan KKM'ye ilişkin iki tebliğ
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Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31 Ağustos 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31 Ağustos 2024 itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilebilecek.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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