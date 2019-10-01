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Son dakika... Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.' denildi.

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Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.
 
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.
 
İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
 
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır.  İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
 

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

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