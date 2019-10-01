Son dakika... Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.' denildi.
Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.
İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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