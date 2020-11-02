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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:12
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