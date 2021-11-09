İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6836
  • EURO
    11,2345
  • ALTIN
    568.102
  • BIST100
    1608.54
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan arttırıldı.

9 Kasım 2021 Salı 00:19 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 00:19
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.