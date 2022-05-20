Merkez Bankası'nın altın rezervleri 690 tona yaklaştı

Merkez bankalarının altın rezervlerinin miktarı ve nerede muhafaza edildiği hep merak konusu olmuştur.

Merkez bankaları için altın önemli bir rezerv varlık. Dünya Altın Konseyi'nin ülkelerin merkez bankalarının sahip olduğu altın rezervi verilerine göre göre 2021 yıl sonu itibarıyla ABD 8 bin 134 ton altın rezervi ile ilk sıradaki yerini koruyor.

Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) kapsamında TCMB tarafından tutulan altınları hesaplamasına dahil etmeyen Dünya Altın Konseyi'nin hesaplamasına göre Türkiye, dünyada en fazla altın rezervi olan ülke sıralamasında 11'inci sırada bulunuyor.

TCMB'nin altın rezervleri, uluslararası standartta, 1211 sayılı Kanun'da yer alan hüküm ve şartlar dahilinde, rezerv yönetim politikası ve uluslararası bankacılık teamüllerine bağlı kalınarak, ilgili banka mevzuatı çerçevesinde yönetiliyor.

Rezerv yönetiminde çeşitlendirmenin önemine istinaden stratejik amaçla tutulan altın varlıkları, diğer varlık sınıfları ile sahip olduğu düşük korelasyon nedeniyle ön plana çıkıyor. TCMB, rezerv yatırımlarının çeşitlendirilmesi amacıyla piyasa koşullarının uygun olması durumunda altın varlıklarını artırmaya devam ediyor.

- ALTIN REZERVİNİN BÜYÜK KISMI TÜRKİYE'DE

Merkez Bankası'nın 2021 Yıllık Faaliyet Raporu'na göre yıl sonu itibarıyla 657,7 ton uluslararası standartta altını bulunuyordu. Bunun 461 tonu TCMB'nin malı altınlardan.

İlgili altın rezervinin 78 tonu İngiltere Merkez Bankası (BoE), 34 tonu TCMB ve 349 tonu Borsa İstanbul nezdinde muhafaza ediliyor.

TCMB döviz ve altın rezervlerine ilişkin verileri, uluslararası standartlara uygun olarak düzenli ve şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. TCMB altın rezervi, 6 Mayıs itibarıyla 2021 yıl sonuna göre 25,7 ton artış göstererek 683,4 tona yükseldi. Bugün itibarıyla da 688,6 ton seviyesinde.

Öte yandan altının ons fiyatındaki 10 dolarlık düşüş değerlemede rezervde 230 milyon dolar negatif etkiliyor.

TCMB'nin elektronik veri dağıtım sisteminde "TCMB Bilanço Verileri" altında yer alan, "Merkez Bankası Haftalık Vaziyeti" üzerinden haftalık olarak bankanın altın verilerine ulaşılabiliyor.

Söz konusu serilerde bankanın brüt uluslararası Standartta Olan ve Olmayan Altınları ile, Bankalar Serbest Altın Deposu, Bankalar Altın Teminat Depoları, Bankalar Zorunlu Karşılık Altınları ve Hazine'nin Uluslararası Standartta Olan ve Olmayan Altınlarına ait veriler yer alıyor.

Ayrıca uluslararası standartta olan altınların bir kısmı TCMB'ye bir kısmı ise zorunlu karşılık tesisi ve teminat için yatıran ve serbest altın deposu olarak veren bankalara ve Hazine'ye ait.

Söz konusu altınlar, TCMB kasalarında, Borsa İstanbul ve İngiltere Merkez Bankası nezdinde muhafaza ediliyor.