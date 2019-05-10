Merkez Bankası’nın dolar hamleleri ne anlama geliyor?

Merkez Bankası, dolar kurunda dün meydana gelen 6,20 seviyesini aşan atak sonrası haftalık repo ihalesini süresiz durdurma kararı vermişti. Ardından bankaların mevduatlar karşılığında Merkez Bankası’nda tutmak zorunda oldukları döviz karşılığını azaltılmış ve yabancı para mevduatlarında zorunlu karşılıkları bir puan artırmıştı. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Merkez Bankası’nın dolar adımlarını 24 TV ekranlarında değerlendirdi.

“DÖVİZ TUTMA MALİYETİ ARTTI”

Bankaların Merkez Bankası’nda mevduat karşılığı tutmak zorunda oldukları likiditenin yüzde 40’ının döviz olma zorunluluğunu yüzde 30’a düşürerek bankaların döviz ihtiyacının aşağıya çekilmiş olduğunu söyleyen Doğan, “Merkez, ikinci hamlesinde yabancı para cinsinden zorunlu karşılık oranlarında 1 puanlık artış yaptı.” dedi.

Böylece bir yandan piyasaya 2,8 milyar dolar verilirken, 3 milyar dolar alındığını belirten Doğan, alınan kararın piyasadaki dövizi maliyetli hale getirmek olduğunu söyledi.

“GECE SAATLERİNDE KURUN RAHATLADIĞINI GÖRDÜK”

TL’nin tercih edilebilirliğini artırmak yönünde görülebilecek bu hamlenin etkisinin dün seans içinde görülmediğini söyleyen Doğan, “Kur, bu hamleler sonrası yükselemedi. Gece saatlerinde kurun rahatladığını gördük.” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’IN İRAN VE ÇİN MESAJLARI PİYASALARI YUMUŞATTI”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den bir mektup aldığını açıklamasının çok hoşuna gittiğini söylemesinin Çin ile ABD arasındaki anlaşma umutlarını artırdığını belirten Doğan, “Bu da dünya piyasalarını yumuşattı. ABD, Çin’e vergi uygulamalarını başlattı ama bu mesajlar bir anlaşmanın umut ışığı olarak algılandı.” diye konuştu.

Doğan, Çin ve ABD arasındaki sürece şu sözlerle dikkat çekti:

“ABD’nin Çin’e uyguladığı vergiler yüzde 10’dan yüzde 25’e çıktı ama bu vergiler 10 Mayıs öncesi Çin limanlarından ayrılan ürünler için geçerli değil. Bu, sürecin 2-3 hafta uzaması anlamına geliyor. Bir anlaşma ortamının sağlanması, dolar karşısında değer kaybeden dünya paralarında toparlanmaya neden oldu.”