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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Bora İstanbul yükselişine devam ediyor

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekmesinin ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 3.027,86 puandan başladı.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 10:37 - Güncelleme:
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,85 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 3.027,86 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,38'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekmesinin ardından yükseliş eğilimini sürdürerek küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı. Endeks, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.033,81 puana taşırken, günü de yüzde 1,34 artışla 3.020,01 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.030 ve 3.050 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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