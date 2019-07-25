Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66'ye indi.