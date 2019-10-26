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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde ilk indirim haberi geldi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 16.50’den yüzde 14'e çekmesinin ardından beklenen ilk indirim haberi geldi. ING Türkiye, konut kredisi faiz oranlarını 1.09’a indirdiğini açıkladı.

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ING Türkiye, konut kredisindeki faiz oranlarında aşağı yönlü değişiklik yaptı.
 
Banka, konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi.
 
Konut kredisinden yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabileceği kaydedildi.
 
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek, hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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