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Merkez Bankasının yeni yönetimi faiz düşürür mü?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması sonrası gözler yeni dönemde yapılacak ilk Para Politika Kuruluna çevrildi. Ekonomist Enver Erkan, 25 Temmuz’da yapılacak PPK toplantısını 24 TV canlı yayınında değerlendirdi. Şimdiye kadar 100 baz puan faiz indiriminin söz konusu olduğunu söyleyen Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bunun 200 baz puan indirimi şeklinde gündeme gelebileceğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Çetinkaya yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Uysal ilk mesajında, “Fiyat istikrar sağlamaya odaklı para politikası araçlarının bağımsız bir şekilde uygulanmaya devam edileceği” mesajını vermişti. 27 Temmuz’da yapılacak Para Politika Kurulu (PPK) toplantısını canlı yayında değerlendiren Ekonomist Enver Erkan, yeni atama ile birlikte 200 baz puan faiz indiriminin söz konusu olabileceğini söyledi.
 
25 TEMMUZ’DAKİ TOPLANTI ÖNEMLİ
 
Merkez Bankası Başkanlığı değişikliğinin Asya kotasyonu ile Dolar/TL kotasyonunun 5,82’ye taşındığını, bu hareketin Borsa İstanbul ve Londra açılışında ilave bir atağa dönüşmediğini belirten Erkan, doların 5,72’ye sönümlendiğini söyledi. 25 Temmuz PPK toplantısı öncesine bu değişikliğin gelmesine dikkat çeken Erkan, 5,72 seviyesine seyreden kurda tepkinin sınırlı kaldığını söyledi. Dolar kuru için S-400 teslimatının da önemli olduğuna dikkat çeken Erkan, Fed’den gelecek açıklamaların kuru baskılayabileceğini söyledi.
 
FED’İN FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ AZALDI MI?
 
Cuma günü ABD’de açıklanan istihdamın iyi geldiğini açıklayan Erkan, ABD için önemli bir resesyon beklentisi olmadığını söyledi. Fed’in 50 baz puanlık faiz indiriminin yerine 25 puanlık indirimini beklediğini belirten Erkan, bunun da 2019 için tek sefer olmasını beklediğini söyledi. Mayıs ayında korkutan zayıf istihdam verisinden sonra haziran verisinde tahminlerin üzerinde artışın olumlu geldiğine dikkat çeken Erkan, bundan sonra yapılacak faiz indiriminin sigorta mahiyetinde yapılacağını söyledi. Piyasanın temmuz ayında faiz indirimi beklentisini düşürdüğünü belirten Erkan, yapılacak indirimin ileri tarihe kalabileceğini sözlerine ekledi.

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