Merkez kredi kartı faizine dokunmadı

Bankadan yapılan açıklamada tüketicilere uyarıda da bulunuldu. Açıklamada “Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” denildi. Merkez Bankası en son 1 Ekim’de kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.30 olarak belirlemişti.