Merkez kredi kartı faizine dokunmadı
Merkez Bankası, 2019 yılı birinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada tüketicilere uyarıda da bulunuldu. Açıklamada “Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” denildi. Merkez Bankası en son 1 Ekim’de kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.30 olarak belirlemişti.
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