Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Uysal alacakları kararların açıklanan verilere bağlı olacağını, temkinli bir duruş belirlediklerini ifade etti. Uysal iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi.

Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu. Uysal konuşmasında parasal sıkılaşmanın etkileri ve iç talep gelişmelerinin 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti.

Uysal'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Yılın ilk yarısında toplam talep koşulları enflasyona düşüş yönünde katkı vermeye devam etti,

- İlk yarıda sıkı para politikasında duruşumuzu koruduk

- Parasal sıkılışmanın etkileri ve iç talep gelişmeleri 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekledi,

- Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz

- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi

- Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor

- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut

- Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı

- 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahminimizi % 16'dan % 15'e çektik.

- 2020 gıda enflasyonu tahminimizi de % 11'de tuttuk.