Merkez’den iki yeni hamle daha

Merkez Bankası, yerel bankalarla swapta TL faizini yüzde 25.5’ten yüzde 24’e düşürdü. Merkez Bankası geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkarmıştı. İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor. 22 Mart’ta kurun 5.80’lere çıkmasıyla repo ihalelerine ara veren Merkez, dün ayrıca haftalık repo ihalesi açtı. Merkez Bankası 22 Mart’tan bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açtı. Merkez Bankası 22 Mart’ta “Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır” açıklaması yapmıştı. Banka o tarihten bu yana 11 iş gününde repo ihalesi açmamıştı. Merkez Bankası dün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 16 milyar TL fonladı. Merkez Bankası’nın açtığı ihaleye 43 milyar 220 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.