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Ekonomi

Merkez'den TL mevduatı destekleyecek YUVAM kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
Merkez'den TL mevduatı destekleyecek YUVAM kararı
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TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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