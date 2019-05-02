Merkez'den yeni hamle
TCMB swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. TL karşılığı swap işlemleri 6 Mayıs'ta başlayacak.
TCMB swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. TL karşılığı swap işlemleri 6 Mayıs'ta başlayacak.
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