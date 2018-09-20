Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 153,5 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 153,5 milyar lira oldu.
- AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonunda 1 trilyon 153,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 579,4 milyar liralık kısmı Türk lirası, 574,1 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.
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