Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 153,5 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonunda 1 trilyon 153,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 579,4 milyar liralık kısmı Türk lirası, 574,1 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.