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Merkezi Yönetim Bütçesi, kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdi.

Bakanlık, merkezi yönetim bütçesinin kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdiği belirtildi.

Faiz dışı denge ocak-kasım döneminde 2,8 milyar TL fazla verdi.

Kaynak: TRT Haber

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