Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdiği belirtildi.

Faiz dışı denge ocak-kasım döneminde 2,8 milyar TL fazla verdi.

Kaynak: TRT Haber