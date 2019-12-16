Merkezi Yönetim Bütçesi, kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdi.
Bakanlık, merkezi yönetim bütçesinin kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin kasım ayında 7.8 milyar TL fazla verdiği belirtildi.
Faiz dışı denge ocak-kasım döneminde 2,8 milyar TL fazla verdi.
Kaynak: TRT Haber
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