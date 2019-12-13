Merkez’in faizde hedefi tek hane
Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini 200 baz puan düşürerek, yüzde 12’ye çekti. Böylece faizi, yıl sonu enflasyon hedefine çeken Merkez Bankası’nın 2020 hedefinde ise tek hane var.
Merkez Bankası, faizde ‘indirim serisi’ne devam ediyor. Muraet Uysal başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yüzde 14 olan politika faizini 200 baz puan düşürerek, yüzde 12’ye çekti. Böylece faizi, yıl sonu enflasyon hedefine çeken Merkez Bankası’nın ardından gözler bankalar çevrildi. Şimdi bankalardan tüketici ve konut kredilerinde adım atması bekleniyor.
4 TOPLANTIDA 12 PUAN
Merkez Bankası dünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada ‘fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya’ devam edeceğini duyururken yaptığı 4 toplantıdaki indirim tutarı da 1200 baz puana ulaştı. Ekonmistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikalarının, enflasyondaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin yanı sıra döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasının Merkez Bankası’na faiz indirimi konusunda alan açtığını ifade etti.
‘BEKLE-GÖR’ OLABİLİR
FED Başkanı Jerome Powell’ın, önceki günkü basın toplantısında, “Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz” ifadesini kullandığını anımsatan analistler, Merkez Bankası’nın da gelecek yılın ilk yarısında ‘bekle-gör’ politikası izleyebileceğini belirtti. Analistler, yılın ikinci yarısında enflasyonun tek haneye inmesiyle politika faizinin de tek haneye düşebileceğini söyledi. Bankaların kredilere uyguladığı faiz oranlarının geçen yıl yüzde 40’a dayandığını, ekonomideki dengelenme süreciyle son bir yılda faizlerin tekrar yüzde 15’in altına gerilediğini aktaran analistler, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanabileceğini kaydetti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Enflasyonda ilerleyen dönemde aşağı yönlü sürprizler olması ve beklentilerin belirgin iyileşmesi durumunda sınırlı da olsa indirimlere devam edip etmeyeceği ancak uygulamada belli olacak” derken Ekonomist Özlem Derici Şengül ise “2020’de toplam 250 baz puanlık bir indirimin gerçekleşmesi yönünde beklentimiz var” dedi.
Borsa 110 bin puanı aştı
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından Borsa İstanbul, yüzde 2’yi aşan değer kazancıyla 110.000 puanın üzerine çıktı. Bu seviye, 2018 yılı nisan ayından bu yana en yüksek noktayı işaret ediyor. Uzmanlar FED’in beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve TCMB’nin faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek bugün ise yurtiçinde sanayi üretiminin izleneceğini söylediler. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdiler.
İş dünyası: Sadece Merkez değil herkes indirmeli
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Kamu bankaları, Merkez Bankası’nın her indiriminden sonra hızla harekete geçerek kredi faizlerinde indirim yaptılar. Ancak aynı reaksiyonu özel bankalarda göremiyoruz. Faiz indiriminin yatırımlara olumlu yansıması için sadece ‘Merkez’ değil, herkes üstüne düşeni yapmalı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Merkez Bankası’nın 200 baz puan ile süren faiz indirim serisi, 2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buzkıran gemisi vazifesi görecek. Bu indirimle finansmanda tek hanelere biraz daha yaklaştık. Merkez, toplam 12 puanlık indirimle yüzde 5 büyüme için güçlü bir dayanak sağladı
lDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Faiz indirimleri, önümüzdeki dönemde hem yatırımlara hem de istihdama önemli derecede katkı sağlayacak ve büyüme patikasına geri dönen ülkemize daha fazla ivme kazandıracaktır. Bu noktada sıranın bankacılık sektöründe olduğunu ve faizi en kısa sürede makul seviyelere çekmelerini bekliyoruz.
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