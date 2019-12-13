Merkez’in faizde hedefi tek hane

Merkez Bankası, faizde ‘indirim serisi’ne devam ediyor. Muraet Uysal başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yüzde 14 olan politika faizini 200 baz puan düşürerek, yüzde 12’ye çekti. Böylece faizi, yıl sonu enflasyon hedefine çeken Merkez Bankası’nın ardından gözler bankalar çevrildi. Şimdi bankalardan tüketici ve konut kredilerinde adım atması bekleniyor.

4 TOPLANTIDA 12 PUAN

Merkez Bankası dünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada ‘fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya’ devam edeceğini duyururken yaptığı 4 toplantıdaki indirim tutarı da 1200 baz puana ulaştı. Ekonmistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikalarının, enflasyondaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin yanı sıra döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasının Merkez Bankası’na faiz indirimi konusunda alan açtığını ifade etti.

‘BEKLE-GÖR’ OLABİLİR

FED Başkanı Jerome Powell’ın, önceki günkü basın toplantısında, “Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz” ifadesini kullandığını anımsatan analistler, Merkez Bankası’nın da gelecek yılın ilk yarısında ‘bekle-gör’ politikası izleyebileceğini belirtti. Analistler, yılın ikinci yarısında enflasyonun tek haneye inmesiyle politika faizinin de tek haneye düşebileceğini söyledi. Bankaların kredilere uyguladığı faiz oranlarının geçen yıl yüzde 40’a dayandığını, ekonomideki dengelenme süreciyle son bir yılda faizlerin tekrar yüzde 15’in altına gerilediğini aktaran analistler, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanabileceğini kaydetti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Enflasyonda ilerleyen dönemde aşağı yönlü sürprizler olması ve beklentilerin belirgin iyileşmesi durumunda sınırlı da olsa indirimlere devam edip etmeyeceği ancak uygulamada belli olacak” derken Ekonomist Özlem Derici Şengül ise “2020’de toplam 250 baz puanlık bir indirimin gerçekleşmesi yönünde beklentimiz var” dedi.