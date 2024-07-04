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Ekonomi

Mersin Uluslararası Limanı'na ödül

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde ‘En Çok Yük Elleçleyen Liman' ödülüne layık görüldü

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Mersin Uluslararası Limanı'na ödül
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Türkiye'nin Akdeniz'e açılan en önemli kapılarından biri olan ve 2 bin 700'den fazla çalışanıyla hizmet veren Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçledi.

MIP Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun elinden aldığı ödülü, başarıda emeği geçen ve katkısı olan tüm MIP paydaşlarına adadı.

MIP CEO'su Ajay Kumar Singh, "Bu ödülden son derece mutluyuz! Türkiye'nin en büyük limanlarından biriyiz ve hem yerel hem de uluslararası ticaret için önemli bir merkeziyiz. Bu ödülle aldığımız takdir, yatırımlarımıza devam etmemiz ve bu sayede operasyonel verimliliğimizi, müşteri memnuniyetimizi ve bölge ekonomisine katkımızı artırmamız için bizi motive ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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