Mersin’e 5.3 milyarlık kimya yatırımı geliyor

Yatarımın bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yatırımın süresi, başlangıç tarihi 8 Aralık 2017’den itibaren 6 yıl olarak öngörüldü. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Komple yeni yatırım olarak öngörülen projedeki sabit yatırım tutarı 5 milyar 319 milyon lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam bin kişi olurken, öngörülen nitelikli personel sayısı da 20 olacak. Yatırım süresi sonunda, yıllık 500 bin ton kapasiteli polipropilen üretimi yapılacak. Yatırıma, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 1 milyon 200 bin lira), faiz veya kar payı desteği, enerji desteği verilecek.

450 BİN TON KAPASİTELİ

CFS Petrokimya’yı Albert Özmizrahi ile birlikte eski başbakan Mesut Yılmaz’ın iki oğlu kurdu. Mehmet Yavuz Yılmaz’ın vefatının ardından, Emir Hasan Yılmaz ile Özmizrahi’nin ortaklıkları devam ediyor. Bu arada Rönesans Holding, Sonatrach ve Bayegan ortaklığında, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde gerçekleştirilecek 450 bin ton kapasiteli Polipropilen Üretim Tesisi Projesi için bugün düzenlenecek törenle imzalar atılacak. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak katılacak.