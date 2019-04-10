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Meslek liselerine 603 milyon lira destek

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugüne kadar verilen destek miktarı 603 milyon 537 bin 408 liraya ulaştı.

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Bakanlık, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için de OSB’ler içinde ve dışındaki özel mesleki ve teknik liselerinin alan, dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilen destek tutarlarını üç taksit halinde ödemeye başladı. Kasım ayında yapılan ilk taksit ödemenin verilerine göre, OSB’ler içinde ve dışında 124 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 54 bin 264 öğrenci adına toplam 116 milyon 569 bin 117 lira destekte bulunuldu. Böylelikle yedi yıllık dönemde sağlanan destek 603 milyon TL’yi geçti.

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