‘Meslek liseli olduk sınıfları doldurduk’
LGS yerleştirme sonuçlarına göre meslek liselerinde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. İş dünyası, ilgiden memnun olduklarını belirterek, nitelikli eleman sorununun çözümü için meslek liselerinin çok önemli olduğunu söyledi.
- KAAN ZENGİNLİ
Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre meslek liselerindeki doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. İlk kez en yüksek başarı dilimine giren öğrenciler bile, teknik liseleri tercih etti. İş dünyası meslek liselerine olan ilgiden memnun olduklarını belirti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İTO’nun da dahil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti. Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini gençlerin ilgisini mesleki eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç, “Gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi” ifadesini kullandı.
DOLULUK %100’E ULAŞTI
İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk. Bu durum, meslek liseleri hakkındaki yanlış algının da tamamen değiştiğini gösteriyor” dedi. İstanbul Sanayi Odası’nın geçen ocak ayında MEB ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne yönelik çabaları, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılığını buldu. Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’da İSO tarafından desteklenen 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Türkiye’de sanayinin en önemli eksikliğinin nitelikli eleman olduğunu her fırsatta dile getiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Üretim ekonomisi ile bağları zayıflayan genç nüfusumuzun sanayi ile bağının yeniden güçlenmesi sektörümüze büyük moral oldu. Sanayi ve üretim toplumu olmanın yolu; nitelikli mesleki eğitim ve nitelikli istihdamdan geçiyor” dedi.
OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanları doldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon ve iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük rol üstlendiklerini vurguladı.
Elimizi taşın altına koyuyoruz
Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, Tezmaksan Akademi’yi sanayi sektörünün ihtiyaçlarını tespit etmek için kurduklarını söyledi. Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü ile bu hafta içinde protokol imzaladıklarını aktaran Aydoğdu, “Meslek liselerinde sanayinin ihtiyacı olan Teknisyen yetişmesine katkıda bulunduk. Şimdi bir ileri gidip Meslek Yüksekokullarında Tekniker yetişmesi konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Okulların yeterli olmadığı alanlarda üniversite öğrencilerinin de eğitimlerini üstlendik” dedi. Tezmaksan bünyesinde açılan akademi ile 2015 yılından bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Aydoğdu, “Biz, gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye’nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldıracağına inanıyoruz ve bu inançla çalışıyoruz” diye konuştu.
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