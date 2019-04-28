Meslek liseliler işe ‘tek tık’ mesafede
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitim mezunları ile işletmeleri bir araya getiren önemli adım attı.
- STAR ANKARA
‘Mesleğim Hayatım’ ismi verilen ve meslegimhayatim.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren web portalı, meslek okulu mezunları ile işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de buluşma adresi olacak.
HER TÜRLÜ BİLGİ VAR
Portalda; mesleki ve teknik öğretim okullarına yönelik tanıtımlara, e-devlet entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerine, meslek Lisesi mezunu öğrencilerin iş ilanlarına, meslek lisesi öğrencilerinin staj ile ilgili bilgilere, mesleki eğitim kurslarına, meslek lisesi öğrencilerinin proje ve başarı hikayelerine, Türkiye’deki bütün Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri’ne, dijital dönüşüm ile ilgili bilgilere ve mesleki eğitim haritasına ulaşılabilecek. Konuyla ilgili Star’a açıklama yapan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Mesleki eğitimle ilgili ortak bir buluşma noktası oluşturduk. Sadece öğrencileri değil mezunları, öğretmenleri, sektör temsilcilerini de bir araya getirme potansiyeli olan portalda mesleki eğitimle ilgili merak edilen her türlü bilgiye ulaşılabilmekte” dedi.
KARiYER İMKANLARI DUYURULACAK
Özer şunları söyledi: “En önemlisi portal, tek taraflı bilginin aktarıldığı bir yer olmayacak, karşılıklı bilgi paylaşımının yapıldığı bir platform olacak. Öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için mesleki eğitim verilen tüm alanlara yönelik tanıtım videoları portalda sunuldu. Okullarımız iyi uygulama örneklerini sürekli paylaşabilecekler. Kısacası mesleki eğitimle ile ilgili öğrenciler, öğretmenler, mezunlar, okullar ve sektör temsilcilerinin aktif kullanabileceği ve kariyer imkanlarının duyurulacağı sürekli güncellenen portal oluşturuldu.”
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