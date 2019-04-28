Meslek liseliler işe ‘tek tık’ mesafede

‘Mesleğim Hayatım’ ismi verilen ve meslegimhayatim.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren web portalı, meslek okulu mezunları ile işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de buluşma adresi olacak.

HER TÜRLÜ BİLGİ VAR

Portalda; mesleki ve teknik öğretim okullarına yönelik tanıtımlara, e-devlet entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerine, meslek Lisesi mezunu öğrencilerin iş ilanlarına, meslek lisesi öğrencilerinin staj ile ilgili bilgilere, mesleki eğitim kurslarına, meslek lisesi öğrencilerinin proje ve başarı hikayelerine, Türkiye’deki bütün Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri’ne, dijital dönüşüm ile ilgili bilgilere ve mesleki eğitim haritasına ulaşılabilecek. Konuyla ilgili Star’a açıklama yapan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Mesleki eğitimle ilgili ortak bir buluşma noktası oluşturduk. Sadece öğrencileri değil mezunları, öğretmenleri, sektör temsilcilerini de bir araya getirme potansiyeli olan portalda mesleki eğitimle ilgili merak edilen her türlü bilgiye ulaşılabilmekte” dedi.