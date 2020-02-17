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Ekonomi

Mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün yüzde 90'ı istihdamda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün yüzde 90'ının istihdamda olduğunu belirterek, 'Nitelikli iş gücünün artması için mesleklere standart ve çalışanlarımıza belge kazandırmayı sürdürmekteyiz. MYK, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli işgücüne ulaşmak üzere.' dedi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi12:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:50

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nitelikli iş gücünün artması için mesleklere standart ve çalışanlara belge kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Geçen yıl 471 bin 227 kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını, belge sahibi çalışan sayısının toplamda 969 bin 266'ya ulaştığını bildiren Selçuk, belgeli çalışanların 878 bin 355'inin iş kazaları açısından risk taşıyan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki işlerde çalışanlar olduğunu vurguladı.

Mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünün yüzde 90'ının hali hazırda istihdamda bulunduğunu belirten Selçuk, "Nitelikli iş gücünün artması için mesleklere standart ve çalışanlarımıza belge kazandırmayı sürdürüyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz (MYK), 2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli işgücüne ulaşmak üzere." diye konuştu.

- "BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEK SAYISI 143 OLDU"

Bakan Selçuk, iş piyasasına nitelikli çalışan kazandırıp iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan taşlama tezgah işçiliği, iplik operatörlüğü, haddeci, yüksek gerilim montaj ve teçhizat test elemanlığı gibi mesleklerde belge zorunluluğu getirildi. Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143 oldu. 857 meslek alanı için de 'ulusal meslek standardı' hazırlanarak yürürlüğe konuldu."

Birçok meslekteki belge zorunluluğuyla iş kazalarının yüzde 25 azaltıldığına dikkati çeken Selçuk, "Başta belge zorunluluğu olan meslekleri icra edenler olmak üzere tüm çalışanlarımız, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmalıdır. İşverenlerimiz de belge zorunluluğu olan mesleklere uygun belgeli işçi çalıştırmalılar. Biliyoruz ki mesleki yeterlilik belgeleri çoğaldıkça iş kazaları daha da azalacak." değerlendirmesini yaptı.

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