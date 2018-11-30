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Metan gazından elektrik üretecek tesis açıldı

Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) ve özel bir firma tarafından inşa edilen, metan gazından yılda 12,2 milyon kilovat elektrik üretecek tesis törenle açıldı.

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Dali Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özer Gümüşboğa, Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki YAKAB'a ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tesisin kurulu gücünün 1,4 megavat olduğunu belirtti. 

Gümüşboğa, "Yıllık üretim kapasitemiz 12 milyon 264 bin kilovat enerjidir. Geldiğimiz bu durumda 6 bin hanenin elektriğini, yani Yalova'mızın yüzde 3'ünü karşılamaktayız." değerlendirmesinde bulundu. 

"Sürdürülebilir kent formuna önemli bir katkı"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de partisinin Türkiye'de çevrecilik anlamında gelişmeleri hızlı bir şekilde takip ettiğini ve yerel yönetimlere bu konudaki desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Büyükgümüş, bu yöndeki çalışmaları artırarak devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Bugün burada açtığımız tesisin sürdürülebilir kent formuna önemli bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Buradan hanelerin elektrikleri üretilecek. İnşallah sürdürülebilir kent formunda bu tesisleri geliştirdiğimiz zaman daha iyi bir enerji altyapısına sahip olacağız. 3'üncü lotun önümüzdeki dönemde hizmete açılması gerekiyor. 5 yıllık planlamamızda bakanlık nezdinde bu konuyu takip ederek Yalova'ya hızlı bir şekilde bu yatırımın kazandırılmasını hep birlikte tesis edeceğiz."

Vali Muammer Erol da emeği geçenlere teşekkür etti. Böyle bir tesisin Yalova'da kurulmasından dolayı sevinç yaşadıklarını kaydeden Erol, "Atık dediğimiz, uzaklaştırmak istediğimiz çöpümüzden hepimize ışık, ısı olacak enerjinin elde edilmesi, dönüştürülmesi hakikaten güzel." diye konuştu.

Törene, YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı.  

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