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Ekonomi

Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj artırıldı

Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj artırıldı. Yatırım fonları yüzde 15'den yüzde 17,5'e yükseldi.

9 Temmuz 2025 Çarşamba 08:08 - Güncelleme:
Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj artırıldı
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