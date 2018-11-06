Meyve ve sebzedeki fahiş fiyatlar cepte!
Ticaret Bakanlığı’nca uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlar, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebiliyor.
Kırklareli Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, her vatandaşın HKS mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi. Sistemin çok yararlı olduğunu belirten Kurt, tüketici aldığı ürüne ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşabileceğini aktardı.
ANINDA TESPİT İMKANI
Uygulama ile tüketicinin aklındaki tüm sorularında cevaplanmış olacağını anlatan Kurt, en önemlisinin ise fahiş fiyat artışı varsa tespit edebileceğini vurguladı. 5957 Sayılı Kanun’a istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini bildiren Kurt “Tüketici uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tüketicimiz uygulama ile bir ürünün tüketiciden çıkış fiyatı ile perakende satışa sunulan fiyat arasındaki farklılıkları gördükçe ihtiyaçlarını yeniden gözden geçiriyor. Aile bütçesi veya daha uygun fiyatlı ürün almaya yöneliyor. Tüketicimiz bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Tüketici aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir” diye konuştu.
Halde 2 lira markette 7 lira
Mustafa Kurt, bazı marketlerde yaptıkları barkod denetiminde Hal’de 2 lira olan üzümün, 7 liraya satıldığını gözlemlediklerini belirtti. Tüketicinin de bu uygulama ile fiyat aralıklarını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çeken Kurt “Bu tip fiyat hareketlerine dikkat edilmeli. Fahiş fiyatlar cepten tespit edebiliyor. Değerinden fazla ödeme yapılmamalıdır.” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.