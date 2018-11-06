Meyve ve sebzedeki fahiş fiyatlar cepte!

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, her vatandaşın HKS mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi. Sistemin çok yararlı olduğunu belirten Kurt, tüketici aldığı ürüne ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşabileceğini aktardı.

ANINDA TESPİT İMKANI

Uygulama ile tüketicinin aklındaki tüm sorularında cevaplanmış olacağını anlatan Kurt, en önemlisinin ise fahiş fiyat artışı varsa tespit edebileceğini vurguladı. 5957 Sayılı Kanun’a istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini bildiren Kurt “Tüketici uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tüketicimiz uygulama ile bir ürünün tüketiciden çıkış fiyatı ile perakende satışa sunulan fiyat arasındaki farklılıkları gördükçe ihtiyaçlarını yeniden gözden geçiriyor. Aile bütçesi veya daha uygun fiyatlı ürün almaya yöneliyor. Tüketicimiz bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Tüketici aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir” diye konuştu.