Millet Bahçeleri 1 ay 45 gün sonra açılıyor

Bakan Kurum, “İnşallah buraları önümüzdeki 1 ay 45 gün sonunda açmayı hedefliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı çerçevesinde başlatılan ‘Millet Bahçeleri’ projesi kapsamında, Esenler’de de yapımı başlatılan ‘Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde son aşamalara gelindi. Kurum, “Çevre Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanın bize verdiği talimatlar doğrultusunda, şehrin her tarafında yeşil alanların miktarını artırmak noktasında çalışmalarımız var. İstanbul’da kişi başı yeşil alan miktarı yüzde 10 artacak” dedi.

‘SON AŞAMADAYIZ’

İstanbul’da bulunan diğer Millet Bahçelerini de inceleyeceklerini söyleyen Bakan Kurum, “Esenler, Başakşehir, Üsküdar, Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alan, Pendik ve yine Başakşehir’de iki bölge, Hoşdere bunların hepsini en kısa zamanda İstanbul’umuza kazandırıyor olacağız” dedi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise “Son aşamadayız inşallah son hazırlıklar bittikten sonra, burası İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden bir tanesi olacak. Milletimizin nefes alabileceği, gelip oturabileceği, okuyabileceği, yazabileceği millet kütüphaneleri, millet kıraathaneleri, spor aktivitelerine gül bahçeleri de meyve bahçeleriyle özgün bir bahçe olacak” dedi.