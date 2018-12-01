Birçok ilde Millet bahçeleri, evlerin satış hızını ve değerini etkiledi

NEREDE MİLLET BAHÇESİ OLACAK?

5 millet bahçesinin açılışı yapılırken, 28’i için süreç devam ediyor. İstanbul’da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane millet bahçelerinin açılışı yapıldı. İstanbul’da ayrıca Kayaşehir, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma, Zeyinburnu ve Atatürk Havalimanı alanında da millet bahçesi yapılacak. Millet bahçeleri yapılacak diğer iller şöyle; Ankara (2 tane), Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon (2 tane), Konya, Elazığ ve Yozgat.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan millet bahçeleri projelerinin adı yetti, daha birçoğu açılmadan bulunduğu bölgedeki gayrimenkul pazarını etkiledi. İstanbul, Konya, Malatya, Eskişehir, Trabzon, Adana ve Mersin gibi birçok ilde satılık ilanlarında ‘millet bahçesine yakın’, ‘millet bahçesine cepheli’ gibi tanımlar kullanılmaya başlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre önümüzdeki aylarda millet bahçesine yakın noktalarda yüzde 20’lere varan değer artışı görülecek.

MANZARA VE YEŞİL ETKİSİ

Millet bahçelerinin gayrimenkul pazarına etkisini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Millet bahçeleri bulunduğu bölge için önemli bir sosyal donatı alanı. İstanbul’ da kişi başına düşen yeşil alan miktarının azlığını dikkate aldığımızda kente kazandırılan bu alanlar yeşil alan ihtiyacımızı karşılamakta önemli olacak. Millet bahçelerinin bulunduğu yakın çevredeki değer artışı ise böyle bir sosyal donatı alanına yakınlığın yarattığı pozitif etki kaynaklı. Bir diğeri de özelikle yakın çevresindeki binalar için manzara faktörü açısından yeşil alana bakmanın getirdiği avantaj, diğer taraftan da gelecekte bir inşaat yapılamayacağı için manzarasının kapanmayacak olması gibi olumlu katkılardan ötürü olacak” dedi.

İstanbul Başakşehir’deki millet bahçesi açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker Maya’nın Koordinatörü Murat Saltan, “Başakşehir’de projeler ve inşaat alanı son 3 yıldır aktif. Taksim Meydanı’nın 10 katı büyüklüğünde, ilk ismi botanik bahçesi olan sonra millet bahçesi şeklinde lanse edilen bölgede talep çok canlı. Etrafında 10 bin adet markalı konut yer alıyor ve 2019 sonunda tamamında yaşam başlıyor. Şu an gayrimenkulde piyasa durgun ancak canlılık kiralama ve satışta özellikle cephesi millet bahçeine bakan yerlerde. Genel anlamda piyasa hareketlendiğinde millet bahçesine yakın yerlerde yüzde 20’lere yakın fiyat artışları bekliyoruz” dedi. Florya, Ataköy, Şirinevler bölgesinde faaliyet gösteren Remax Türkiye profesyoneli Ahmet Temel, “Baruthane’de açılan millet bahçesi sonrası satıcılar bunu pazarlamada kullandı. Ama asıl beklenti Atatürk Havalimanı arsasına yapılacak millet bahçesi. Onun fiyatlara daha büyük tesiri olacak” diye konuştu.

KİRALAMA VE SATIŞ DAHA HIZLI OLUYOR

ADANA’da faaliyet gösteren Coldwell Banker Çatı Gayrimenkul’ün profesyoneli Levent Karaömerlioğlu, millet bahçesi yapılacak bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını, bu bölgelerde kiralama ve satışların daha hızlı olduğuna da dikkat çekti. Mersin’deki Era Form Gayrimenkul profesyoneli Zeki Kılıçdoğan, “Millet bahçelerinin talepte ve değerde artışa sebep olacağı bir gerçek. Kiralarda yüzde 5-10 seviyelerinde artışı beraberinde getirir. Satılıkta daha da büyük oranda katkısı olur” dedi. Eskişehir’deki Era Kreatif Gayrimenkul’ün profesyoneli Yasin Kunduracı, “ Yeşil alan etkisiyle aileler millet bahçelerine yakın gayrimenkullere talep gösteriyor. Yüzde 20’lere varan artışlar bu tür çekim merkezlerinde mümkün, biz yaşıyoruz bu tür örnekleri” dedi.

(Hürriyet)