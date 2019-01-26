Milli baz istasyonu 500 noktaya ulaştı
İletişim teknolojisinde üretici ülke olma vizyonuyla hayata geçirilen milli baz istasyonu ULAK, 71 ildeki 500 noktada kullanılmaya başlandı. ULAK ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de faaliyete geçti.
Milli baz istasyonu ULAK’ın kullanım alanı her geçen gün yaygınlaşıyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, ULAK Haberleşme’nin “Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü” sloganıyla çalışmalarına başladığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 834 ULAK baz istasyonu teslimatını tamamladıklarını bildirdi.
KULLANIM YAYGINLAŞACAK
Balcı, 500 noktada, Kars’tan İzmir’e, Sinop’tan Antalya’ya 71 farklı ilde ULAK baz istasyonlarının hizmet verdiğini aktardı. ULAK’ın ticari kullanımı konusunda da Turkcell’e teslimatların tamamlandığını vurgulayan Balcı, diğer operatörlerle de ticari siparişlere yönelik görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.
Operatörlerden yeni ve yüklü miktarda sipariş beklediklerini belirten Balcı, “Geldiğimiz nokta çok kritik bir kırılım noktası. Çarkın dönmesi, zincirin tamamlanması, maliyetlerin düşürülmesi, yeni özelliklerin süratle kazandırılması, kapasitenin artırılması ve 5G’ye giden yolda makul bir oranda şebekenin yerlileştirilebilmesi için siparişlerin alınması şart. Bu nedenle Türkiye’nin, ilk yerli ve milli baz istasyonunun kullanımı konusunda, gelecek yılları da kapsayacak şekilde somut siparişlerle destek bekliyoruz. Sipariş almadan, ürünleri yaygınlaştırmadan, ekonomik kazanıma dönüştürmeden geçirdiğimiz her bir günü, kayıp olarak görüyoruz” dedi. Balcı, 4,5G yatırımlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en az 2024-2025 yıllarına kadar devam edeceğini, daha sonra uzun yıllar 5G ile devrede kalacağını anlattı.
5G’YE DÖNÜŞECEK
Yakalanan bu teknolojik seviyenin, yıllık ortalama 1 milyar dolar yatırım yapılan telekomünikasyon altyapılarında, ekonomik kazanıma dönüştürülmesi zamanının geldiğine dikkati çeken Balcı, ULAK ile hedeflenen yerlilik oranlarının sağlanması halinde gelecek 5 yılda asgari 750 milyon dolarlık yatırımın en az yarısının yurt içinde kalmasının sağlanacağını söyledi. Balcı, operatörlerin altyapılarında oluşturulacak 4.5G ULAK altyapısını, yine yerli ve milli imkanlarla ULAK 5G’ye dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.
KÜLLİYE’DE DE DEVREYE GİRDİ
Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un destek ve talimatıyla Külliye’ye Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi. Balcı, “Külliye’nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye’nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir.” dedi. ULAK ile Külliye’de, yerlileşme ve millileşme konusunda örnek bir yaklaşım sergilendiğine işaret eden Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, bu sayede Külliye’de ön plana çıktığını dile getirdi
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