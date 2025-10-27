İSTANBUL 27°C / 13°C
Ekonomi

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarının başladığını belirterek, söz konusu yatırımla yaklaşık 250 kişilik yeni istihdam oluşturacaklarını ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacaklarını bildirdi.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarına başlandı
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak fabrikaya ilişkin bilgi verdi.

Yeni tren fabrikasının yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğü olan geniş bir alanda kurulacağını ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmaları başladı. Hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."

Uraloğlu, yeni tren fabrikasının 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacağına dikkati çekerek, bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız verdiklerini, yerli ve milli hızlı trenlerle dışa bağımlılığı azalttıklarını vurguladı.

Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde, ülkemizin AR-GE ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz. Aynı zamanda bu yatırımla yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız."

  • Milli Elektrikli Hızlı Tren
  • Bakan Uraloğlu
  • fabrika

