Yerli ve milli elektrikli tren raylara indi

AA/İHA 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:15

Sakarya’da TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanarak üretimi tamamlanan trenin fabrika testleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, “Bugün demiryolu sektörümüzün bayram günüdür, bayramınız kutlu olsun” dedi.

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran’da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren’in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.

TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan trenin fabrika testleri başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere; TÜVASAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, TCDD Genel Müdürü Sayın Ali İhsan Uygun ve çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşti.

Milli trenin tanıtım filmi ile başlayan programın açılış konuşmasını TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan yaptı. Kocaarslan, “Biz yapamayız, bize yaptırmazlar denilen o yanlış ve hatalı düşünce yapısı maalesef ülkemizde bütün sektörlerde vardı. Bizim demir yolu sektörümüzde de bize bunları söylediler. Biz bu hatalı düşünce yapısının zincirlerini kırdık, TÜVASAŞ olarak verilen görevi başarıyla tamamladık. Bugün demir yolu sektörümüzün bayram günüdür, bayramınız kutlu olsun. TÜVASAŞ hem kendisi hem de ülkemiz için demir yolu sektöründe bir çağı kapatarak yeni bir çağ açmıştır. Trenimiz testlere hazır haldedir. Bize imkansız yapamazsınız dediler, bizde yapılana kadar her şeyin imkansız olacağını söyledik. Bize akıl verdiler, bizi eleştirdiler, çamur attılar ve bizde yapamayanlar çamur atar, az bilenler akıl verir ama bilenler işi yapar dedik, TÜVASAŞ olarak bu işi bildiğimizi söyledik ve yaptık. Tarihinde devrim niteliğindedir bu tren seti. 2021 yılında da diğer hızlı trenimiz raylarımıza inecektir” dedi.

Daha sonrasında konuşan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, “Bu tarihi güne tanıklık etmenini heyecanındayım. Türkiye, bulunduğu coğrafyada demir yolu standartlarını belirleyen yerini almıştır. TCDD ailesi olarak desteğinizden aldığımız güçle Türkiye için en iyi ve güzeli yapma kararlılığıyla hizmet çıtamızı yükseltiyoruz. Lider marka olabilmek için yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ulaştırma Bakanımıza ve 2003’ten bu yana altın çağı yaşatan Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyorum. 164 yıllık en önemli hedeflerimizden biri olan elektrikli trende emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAKAN VARANK'IN AÇIKLAMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli elektrikli trene ilişkin, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor." dedi.

Varank, "Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar avroluk harcama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: "Bugün milli elektrikli trenin testleri başlıyor. Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak." dedi.

Bakan Varank: "(Koronavirüs) Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cihazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanlarında da ilham verici ve bizleri heyecanlandıran projeler devam ediyor. Salgın döneminde bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni işlerin peşinden koşan girişimcilerimiz var." ifadelerini kullandı.